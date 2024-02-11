مصرع عامل دهسته سيارة على الطريق الزراعي بسوهاج

مصرع عامل بعد اصطدام سيارة نقل به بمحافظة سوهاج

لقي عامل في نهاية العقد الرابع من عمره مصرعه، جرّاء اصطدام سيارة نقل به على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز دار السلام شرق سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد ا ص" 40 عامًا، عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بكسور بالساق والفخذ الأيمن والحوض والساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء حادث سيارة، وتوفي عقب وصوله.

وبالفحص وسؤال عم المتوفى "محمد ص ا" 58 عامًا، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء سير نجل شقيقه المذكور على الطريق الزراعي الغربي بمحل إقامته، إصطدمت به سيارة نقل سوهاج قيادة "مصطفى ا ع" 22 عامًا، عامل، ومقيم بناحية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام، مما أدى إلى إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتم ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.