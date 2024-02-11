الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل بعد اصطدام سيارة نقل به بمحافظة سوهاج

مصرع عامل دهسته سيارة على الطريق الزراعي بسوهاج

مستشفي
مستشفي

لقي عامل في نهاية العقد الرابع من عمره مصرعه، جرّاء اصطدام سيارة نقل به على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز دار السلام شرق سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد ا ص" 40 عامًا، عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بكسور بالساق والفخذ الأيمن والحوض والساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء حادث سيارة، وتوفي عقب وصوله.

وبالفحص وسؤال عم المتوفى "محمد ص ا" 58 عامًا، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء سير نجل شقيقه المذكور على الطريق الزراعي الغربي بمحل إقامته، إصطدمت به سيارة نقل سوهاج قيادة "مصطفى ا ع" 22 عامًا، عامل، ومقيم بناحية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام، مما أدى إلى إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتم ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

الجثة لمشرحة المستشفى المركزى السيارة المتسببة حادث سيارة الزراعي الغربي الكشف الطبى

مواد متعلقة

اصطدام تريلا بكوبرى مشاة ميدان لبنان فى العجوزة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

كسر زجاج العربية.. حجز سائق اعتدى على سيدة في المعادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

اليوم.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح