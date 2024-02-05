اصطدام تريلا بكوبري مشاة ميدان لبنان في العجوزة

اصطدمت سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان، مما أسفر عنه عدة تلفيات بالكوبري والسيارة.

اصطدام تريلا بكوبري مشاة ميدان لبنان

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان، مما أسفر عنه عدة تلفيات بالكوبري والسيارة..

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين عدم وجود إصابات، ودفعت الأجهزة الأمنية بأوناش والمعدات لرفع وإزالة آثار الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.