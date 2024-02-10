عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

توقع الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن يحدث المزيد من التراجع في سعر الدولار بالسوق الموازي خلال الأيام المقبلة، بسبب بيع حائزي العملة الأمريكية له بعد تراجع سعره، بعد أن قاموا باكتنازه الفترة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن الحكومة وجهت ضربة قاضية للمضاربين في السوق السوداء، بالإجراءات التي اتخذتها للحد من ارتفاع سعره.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور"، أن تراجع سعر الدولار قد أدى إلى تراجع سعر الذهب في السوق، بعد أن سجل ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 50 و58 جنيهًا بعد أن كان يسجل ما بين 62 إلى 65 جنيهًا.

الدولار عالميًا

وفي سياق متصل، تمكن مؤشر الدولار من تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعا بنسبة 0.47%. وسجل الدولار معظم المكاسب، أمس الجمعة (+0.85%) مستفيدًا من صدور بيانات تقرير الوظائف في نفس اليوم والتي جاءت أقوى من المتوقع. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الدولار كعملة آمنة بسبب المخاوف المتزايدة من تفاقم أزمة جديدة بالقطاع المصرفي.

وعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاته للسياسة النقدية في عام 2024، كما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، وانتشرت الاضطرابات داخل القطاع المصرفي.

وفي البداية، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% - 5.50% وهو ما كان متوقعًا، لكنه ذكر في تقريره أن التيسير النقدي سيبدأ بمجرد أن يتأكد أعضاء المجلس من اتجاه معدل التضخم نحو النطاق المستهدف.