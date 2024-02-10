تفاصيل لقاء الملا مع وزير الطاقة البلغارى لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، رومن راديف وزير الطاقة البلغارى والوفد المرافق له والذى يزور مصر حاليًا ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين، حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.

قطاع البترول والفرص المتاحة

وخلال اللقاء، أكد الملا أن متطلبات الأسواق العالمية هى التي تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها لتشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وأن التحديات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتى تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى المزيج، مشيرًا إلى الإمكانات التى يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين فى مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقى.

من جانبه، استعرض الوزير البلغارى مزيج الطاقة الخاص ببلاده وسعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبى فى مجالات الطاقة المختلفة، وأن هناك رغبة فى بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى وإمكانية التعاون فى العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الإمكانيات التى يمتلكها البلدان بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

كما أعرب عن رغبة بلاده للمشاركة فى فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء تنامى أهمية دوره الإقليمى.

وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات قطاع البترول للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة، وإمكانات البنية التحتية التى يمتلكها بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.

وحضر اللقاء إيفا بتروفا نائب وزير الطاقة البلغارى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير.