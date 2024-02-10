حبس المتهم بسرقة الأبواب الحديدية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس حلواني 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

ووردت معلومات إلي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام حلواني "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والإتجار فيها متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 7 وقائع وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.