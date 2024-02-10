السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الدراسة بكليات جامعة سوهاج في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على انتظام سير العملية التعليمية بكليات الجامعة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، لتنتهي الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ٢٠٢٤، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال "النعماني"، إنه في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة، الي جانب والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى ان  خطة الأنشطة الطلابية تهدف الي تحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات لتنفيذها والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

حسان النعماني سوهاج الدراسي الثاني للعام عقب الانتهاء المجلس الأعلى للجامعات شهر يونيو الجامعة الهادفة الترتيبات الخاصة المسابقات المتنوعة

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