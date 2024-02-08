الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجديدة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، المهندس هيثم مازن، بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية القائمة بمقر الجامعة الجديد، والوقوف على متطلبات الجامعة لاستكمال تلك المشروعات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وذلك بحضور أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين، مدير عام الإدارة الهندسية.

وفي بداية اللقاء، أوضح النعماني، أن الجامعة حظيت باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت إنجازات ملموسة على مستوى المشروعات الإنشائية التي تم تنفيذها بمقر الجامعة الجديد، بتكلفة تبلغ ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الدولة تقدم كل أوجه الدعم للبناء والتشييد وإطلاق المشروعات العملاقة لخدمة العملية التعليمية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب الجامعيين، لإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة فى مسيرة البناء والتنمية بما يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهضة بالمجتمع.

أول صالة للألعاب الرياضية الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة، أهم المشروعات الإنشائية سواء التى تم الإنتهاء منها أو والجاري تسليمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رصد المعوقات التي تعترض استكمال البعض الأخر، والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركات المسؤولة عن التنفيذ لتأخرهم عن المواعيد المحددة للتسليم، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنشائية الجديدة التى يتم تنفيذها بالمقر الجديد تضم مبني الإدارة المركزية، مشروع إنشاء أول صالة للألعاب الرياضية الدولية "صالة مغطاه" على مستوى الصعيد، مبنى الإسكان الطلابي، ومبني الفصول، مضيفًا أن المشروعات الإنشائية تشمل أيضًا مستشفى الجراحات التخصصية، ومستشفى شفا الأطفال، إلى جانب عدد من مباني الكليات بمقر الجامعة الجديد، ومنها كلية الحقوق، كلية طب الأسنان، ومبني كلية التربية الرياضية.

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