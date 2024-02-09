الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر لجراحة التجميل

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  المؤتمر الدولي السادس عشر لجراحة التجميل والتكاملي الثاني لعلاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، والذي نظمه قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور” براين سمر لاد”، الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا، ونخبة متميزة من أساتذة التجميل بمصر والعالم، بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني بالمشاركين بالمؤتمر من علماء مصر  والعالم المتميزين، وذلك لمناقشة الجديد في علاج الشفة الارنبية وشق سقف الحلق، موضحًا إن جامعة سوهاج تولت تنظيم هذا  المؤتمر للعام السادس عشر علي التوالي، لإخراج معلومات وورقات بحثية تليق بأطباء مصر، الي جانب استعراض أحدث الدراسات ومناقشة الجديد في جراحات التجميل والطب التكاملي لعلاج الشفة الارنبية وشق سقف الحلق والقرارات الدولية الأخيرة المرتبطة بطب جراحة التجميل.

و أشاد “النعماني” بالدور الهام الذي تلعبه جامعة سوهاج في تعزيز وتنشيط حركة البحث العلمي، وحرصها  جاهدة علي تنظيم  واقامة الفعاليات التي تجمع العقول البشرية في مختلف الاختصاصات والدرجات بأطيافها العربية و العالمية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالجامعات المصرية في التصنيف العالمي.

وقال إن المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات الهامة منها أمراض التخاطب للأطفال الذين يعانون من شق الحنك، وعمليات تقويم الأسنان وعرض أحدث الطرق لتحسين الكلام لدى الأطفال الذين لديهم شفة أرنبية وشق الحنك من خلال عمليات متخصصة لتحسين قلة كفاءة البلعوم ومجرى الكلام وبروتوكولات الكلام وطرق قياسها، إضافة إلى العمليات الأولية لعلاج الشفة الأرنبية وشق الحنك والجراحات المتقدمة فيها، مضيفًا انه يتم خلال المؤتمر عرض الحالات التي تحتاج إلى جراحات تقويم عظام الفك والجديد فيها على الخبراء، كما يتم مناقشة العمليات الثانوية والجديد فيها لمرضى الشفة الأرنبية وشق الحنك.

وقالت الدكتور سامية السعيد،  ان المؤتمر شهد إقبالًا من علماء متخصصين في جراحات التجميل وجراحات الوجه والفك، واستشاري تقويم الأسنان وأمراض التخاطب من مختلف الدول العربية والأجنبية،  الي جانب الحضور المميز لأكثر من 200 باحث من  الجامعات المصرية، والمستشفيات التعليمية، ومستشفيات وزارة الصحة، مضيفه أنه تم تنظيم ورشة عمل قبل عقد المؤتمر استمرت علي مدار أربعة ايام، تم خلالها تخصيص يوم لمناظرة الحالات، وثلاث أيام لإجراء العمليات الجراحية، حيث قام الخبير العالمي سمرلاند بمناظرة وفحص عدد ٤٠ حالة شفة أرنبية وشق سقف الحلق،  واجراء ٨ عمليات جراحية معقدة.

بجامعة سوهاج حسان النعماني لجراحة التجميل والتكاملي قسم جراحة التجميل الخبير العالمي الشهير

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