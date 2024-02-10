تجديد حبس "ديلر" المرج 15 يومًا على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بمنطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

واعترف المتهم أنه يستغل سيارته الخاصة في ترويج المواد المخدرة على عملائه، والتربح من تجارته غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عُثِر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة.