الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على استيراد السيارات

محاكمة
محاكمة

جدد قاضي المعارضات المختص حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

نجحت مباحث القاهرة،  في ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج. 

وأكدت تحريات الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريبًا - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس المتهم بالنصب النصب والاحتيال علي المواطنين استيراد السيارات مباحث القاهرة تحريات الأموال العامة الدستور حوادث الدستور

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل لاتجاره فـى الأسلحة النارية والذخائر بالجيزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"