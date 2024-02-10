السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قط" يعقر 5 من أسرة واحدة بسوهاج أثناء محاولة الإمساك به

قط
قط

استقبل مستشفى جرجا العام، 5 مواطنين من أسرة واحدة مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر تعرضهم لعقر قط بالمنزل أثناء محاولة الإمساك به.

بداية  الواقعة بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام، يفيد بوصول 5 مواطنين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم بالقدم واليد على إثر تعرضهم لقر قط بالمنزل وتم تقديم العلاج اللازم.

وبالفحص  والمعاينة تبين وصول بوصول كل من  “ر. م“ مصابة بجرح بالقدم اليسرى، و” أ. ص”بجرح في اليد اليمنى، وإصابة “ م. ص ” بجرح بكف اليد والقدم اليسرى، وإصابة “ب. ص“ بجرح في العضد الأيسر، وإصابة” س.ص ” بجرح في اليد والقدم اليسرى وجميعهم يقيمون بناحية قرية المساعيد دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وجرى حجز المصابين باستقبال المستشفى وتم إعطائهم المصل اللازم في مثل تلك الحالات، وتم إخطار الوحدة المحلية، وإدارة الطب البيطرى لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهة التحقيق المختصة.

مستشفى جرجا إصابات متفرقة قط بالمنزل القدم اليسرى الطب البيطري

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