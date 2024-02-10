أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 10 فبرابر 2024

إحياء ذكري الزعيم مصطفي كامل، إحدي فعاليات اليوم السبت 10 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم السبت

ففي الثانية عشرة ظهرا، يقام بمتحف مصطفي كامل، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية، لقاء لإحياء ذكرى الزعيم مصطفى كامل، وتديرها الدكتورة نادية أحمد كامل مديرة المتحف، ويحاضر خلالها هاني منير الصادق، والمستشار القانوني والباحث في الأدب السياسي.

في ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الواحدة ظهرا بمتحف المنصورة القومي، دار ابن لقمان، احتفالية بعيد مدينة المنصورة القومي، ويحاضر فيها إسماعيل عبد اللطيف، كبير أمناء المتحف.

كما تفتتح في السابعة مساء، بقاعة آرت كورنر للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الجماعي “من المسافة صفر”، بمشاركة عدد من الفنانين الذين يرصدون في أعمالهم الفنية بطولات المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي والذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر 2023.

والفنانين المشاركين في معرض “من المسافة صفر” هم: جمال هلال ــ عادل ثابت ــ عصام طه ــ محمد الناصر ــ وهاني مبارك، هذا ويستمر المعرض حتي 24 فبراير الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يفتتح في الثانية عشرة ظهرا، معرض"تراثنا"، وذلك في رحاب قلعة صلاح الدين الأيوبي بصحن مسجد سارية الجبل، ويفتتح المعرض عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشئون الأثار، ويستمر المعرض حتي يوم 12 فبراير الجاري.

وفي الساعة الثانية ظهرا، يعقد باتحاد كتاب مصر لقاء بعنوان "قراءات في مصر القديمة"، وذلك على مسرح الاتحاد، بمشاركة كل من: دكتور محمد أبوالفتوح غنيم، أستاذ الترميم كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، دكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الروائى محمد جراح آل جراح، الآثارى محمد حمادة مؤسس ورئيس فريق أحفاد الحضارة المصرية، دكتورة ابتسام أبو زيد ماجستير في الآثار اليونانية والرومانية والآثارية، سهيلة على ومنار محمد عضوات فريق أحفاد الحضارة المصرية.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عدة فعاليات عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، ففي السادسة والنصف، يستقبل مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع للصندوق بالإسكندرية، عرض للأراجوز وخيال الظل، والذي تقدمه فرقة ومضة المسرحية.

وفي السادسة مساء، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد تحت عنوان “الدراما التاريخية بين الواقع والخيال”، ويستضيف الصالون الكاتبة دكتورة لميس جابر، دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والفنان دكتور محمود مبروك أستاذ فنون النحت بجامعة حلوان.

ويناقش الضيوف موضوع يمس حضارتنا المصرية وتراثها الإنساني وما يحويه من قصص وشخصيات وبطولات وثورات وحروب تستحق أن نراها تتجسد على شاشات السينما والتلفزيون أو نرويها عبر الأثير.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة والنصف ببيت المعمار المصري، محاضرة ومعرض بعنوان "العمارة السعيدة: تصميم المساحات المبهجة بأسلوب التكامل ما بين الأجيال".

ويتناول اللقاء كيفية وشروط تصميم مناطق للتواصل مبهجة للأطفال وكبار السن، وعرض ومناقشة تجربة ستديو تصميم معماري تشاركي وواقعي، مع كبار السن وأطفال منطقة المعادي، شكل من خلاله طلاب العمارة فريق عمل مع الأطفال وكبار السن لتحديد احتياجات المستخدمين من أماكن تعليمية ترفيهية حرفية إنتاجية، وتعرض التجربة د. نانسي عبد المنعم أستاذ المادة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع القرية الذكية.

وفي السادسة تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

ويعرض كلًا من الفيلم الروائى القصير "الاختيار" إخراج ألبرت جميل والذي يناقش هوس أحد الشباب باستخدام السوشيال ميديا ومايترتب عليه من آثار سلبية، والفيلم الروائى القصير "فومو" إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال ميديا على الأشخاص ومايترتب علية من آثار سلبية على الأسرة، والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة والذي يناقش بشكل توثيقى حياة الصيادين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى "مرار بطعم الشكولاته" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى. وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

سمير جريس بضيافة مكتبة البلد

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بمكتبة البلد، بمقرها أمام الجامعة الأمريكية بالتحرير، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب كنا نضحك أحيانا"، والذي يضم مذكرات الشاعر النمساوي المناهض للصهيونية إريش فريد، والذي ترجمه مؤخرًا المترجم سمير جريس، والذي يقدم هذه الترجمة في المناقشة، ويناقش الكتاب هشام أصلان.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات نادي سينما الجزويت بشارع المهراني بالفجالة، يعرض في السابعة مساء، فيلم الأنيميشن الياباني “المخطوفة” للمخرج والكاتب الياباني هاياو ميازاكي، ويعقب العرض مناقشة للفيلم مع المخرج إبراهيم سعد مدير مدرسة الرسوم المتحركة بالقاهرة.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يقيم بيت الحكمة للنشر والثقافة، احتفالية بعيد الربيع الصيني.

وفي الثالثة عصرا، يقيم معهد جوته الثقافي بالدقي، تجربة تطبيق جديد للواقع الافتراضي في مكتبة المعهد.

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح مكتبة الإسكندرية، حفل موسيقي لمؤلفات الموسيقار راجح داود.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي إطار فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض في السادسة مساء، الفيلم الروائي الطويل، الاستعراضي الغنائي “ماما ميا”، والفيلم موسيقي مستوحى من أغنية بنفس الاسم أنتجتها فرقة “آبا” السويدية الشهيرة سنة 1975، الفيلم من إنتاج 2008، وتبلغ مدة عرضه 108 دقيقة، ويعقب العرض مناقشة مع الجمهور تديرها أمنية سويدان.

وفي الثامنة والنصف، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، حفل لفرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها: قلبي ومفتاحة - يا جميل يا جميل لفريد الأطرش، طير بينا يا قلبي - داري العيون لمحمد فوزي، إلى جانب مزيج بين أعمال محمد عبد الوهاب والمطرب الفرنسى شارل أزنافور بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة برؤية جديدة.