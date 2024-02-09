الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسكان النواب عن قرارات السيسي: "تاريخية" وانتصار للمواطن في الظروف الاقتصادية

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي للتخفيف من حدة الغلاء، ومساعدة ملايين المصريين من الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرهم، جاءت في وقتها تماما وأسعدت ملايين المصريين، قائلا: القرارات أثبتت أن السيسي على وعي تام بما يدور في الشارع ويحس بنبض الناس وهمومهم.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم له اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، فهذه قرارات تاريخية، وتمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين، لافتا أن تلك الحزمة تصل تكلفتها 180 مليار جنيه.

وأشار وكيل اسكان البرلمان، إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة جاءت في وقت مناسب، فالرئيس السيسي دائما ما يتدخل للوقوف في صفوف المواطنين، وهذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأضاف شكري: “قرارات الرئيس ستساعد على تخطي حالة الغلاء الموجودة وارتفاع الأسعار مما يمكن كل مواطن من القدرة على العيش والحياة الكريمة”.

وتابع شكري: “هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الرئيس الرواتب والمعاشات بهذه النسبة الكبيرة”.

وشدد شكري أن هذه القرارات، نجحت في تحقيق توازن دقيق بين مراعاة محدودي الدخل وإعطاء دفعة ايجابية لهم باهتمام شخصي منه، مع الظروف الاقتصادية الصعبة والإدارة الرشيدة في الوقت الحرج.

واختتم المهندس طارق شكري، أن من شأن رفع الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة تكافل وكرامة ورفع حد الاعفاء الضريبي وغيرها، بدءا من شهر مارس المقبل، انتصار للمواطن المصري وتغيير حياته تماما وتجعله قادر على مواكبة ارتفاع الأسعار وظروف الحياة.

قرارات السيسي الظروف الاقتصادية الظروف الصعبة حالة الغلاء حزمة اجتماعية

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