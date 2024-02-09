الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجهولون يسرقون شاحنة أموال فى برلين.. الشرطة الألمانية تكشف التفاصيل

سطو
سطو

أفادت تصريحات الشرطة الألمانية بأن أحد حراس الأمن أُصِيْب خلال هجوم على شاحنة نقل أموال وقع في العاصمة برلين صباح اليوم أمام فرع بنك في منطقة ماريندورف.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الجناة لاذوا بالفرار بعد الهجوم، مشيرة إلى أنهم هربوا ومعهم أسلحة حراس الأمن وصناديق نقود تحتوي على أموال سائلة، لكنها لم تتمكن مبدئيًا من تقديم معلومات حول قيمة المسروقات.

وأضافت المتحدثة أن شاحنة الأموال كانت أمام فرع المصرف في التاسعة صباحًا عندما وقع الهجوم؛ وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" وصحيفة "برلينر تسايتونج" فإنه يُعْتَقَد أن أربعة ملثمين شاركوا في عملية السطو.

وقالت الشرطة إن أحد موظفي الأمن أصيب في الرأس وجرى علاجه في العيادة الخارجية بأحد المستشفيات.

ووفقًا للشرطة، تم اكتشاف سيارة مشتعلة بعد وقت قصير على بُعد دقائق قليلة من موقع الحادث في موقف سيارات بشارع مورينر أليه في منطقة نويكولن.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أي علاقة بين هذا الحريق والهجوم المسلح، وما إذا كانت هذه السيارة قد استُخدمت كسيارة هروب. وقالت المتحدثة إن هذا ما تبحثه التحقيقات، وذكرت أنه تم العثور داخل السيارة على أسلحة ربما كانت هي الأسلحة المسروقة من أفراد الأمن الذين تعرضوا للهجوم.

يُشار إلى تكرار حوادث السطو على شاحنات نقل الأموال في العاصمة الألمانية، وكانت عملية سطو وقعت في يونيو 2022 على شاحنة لنقل الأموال في برلين قبالة فرع مصرفي أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

الشرطة الألمانية نقل اموال برلين ماريندورف الشرطة

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