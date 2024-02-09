إصابة مواطن بسبب سقوطه من قطار فى قنا

أصيب مواطن ببتر في أصابعه وساقه إثر سقوطه اليوم الجمعة من القطار على محطة سكة حديد مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بسقوط شاب من القطار في مركز نجع حمادي.

كشفت تحريات اللواء أحمد الخرادلى، رئيس مباحث المديرية، عن إصابة "ع.ع"، بقطع متعدد بأطراف أصابع اليد اليمنى واليسرى مع بتر بالساق اليمنى، إثر سقوطه من القطار على محطة سكة حديد مركز نجع حمادي فتم نقله إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.