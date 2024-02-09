الكشف على 1491 مريضا من أهالي قرية البصرة بالعامرية في قافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ،قافلة طبية بقرية البصرة على مدار يومين، بوحدة البصرة لطب الاسرة في منطقة العامرية بالإسكندرية والتي تبعد 19 كم عن أقرب مستشفى عام "مستشفى العامرية العام".

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

القافلة ضمت 9 تخصصات

وقالت الدكتورة غادة ند إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد ) وشارك فيها 57 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1491 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

فحص 181 من مرافقي المرضى للكشف المبكر عن الضغط والسكر

و من جانبها اوضحت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 292 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و64 تحليلًا بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية علاوة على فحص 181 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 680 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وفي سياق آخر افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جمال حمادة المركزي و وحدة العناية المتوسطة بمستشفى صدر كوم الشقافة.

وأجرت زيارة بالتوجه إلى مستشفى جمال حمادة المركزي، مدير المستشفى حيث افتتحت قسم العلاج الطبيعي

وقد أوضح الدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي أن وحدة العلاج الطبيعي تقدم خدمات علاج الآلام وتيبس المفاصل وآلام العمود الفقري والعلاج الطبيعي لحالات غضروف الرقبة والظهر (قبل وبعد العمليات) والشلل بأنواعه (رباعي- نصفي- وجهي) وإصابات الملاعب ( الرباط الصليبي وغضروف الركبة).

ثم استكملت الزيارة بالتوجه إلى مستشفى صدر كوم الشقافة، حيث قامت بإفتتاح وحدة العناية المتوسطة بسعة 17 سرير، كما تفقدت غرفة النفايات.

قافلة طبية بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية