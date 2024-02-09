البيت الأبيض يعلق على مقابلة المذيع الأمريكى مع فلاديمير بوتين

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، إن المقابلة التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الصحفى الأمريكى تاكر كارلسون لن تؤثر على الدعم الأمريكى لأوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح كيربى: "قيادة مجلس النواب تؤيد بقوة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مدى تأثير المقابلة التلفزيونية عليهم".

وأضاف: "هناك دعم قوى من الحزبين لأوكرانيا فى الولايات المتحدة".

ونشر تاكر كارلسون، فى حسابه على أحد موقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التى أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

فيما قال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، إن الادعاءات المتعلقة بحصول الصحفى تاكر كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا أساس لها من الصحة ومحض هراء.

وأصبح تاكر كارلسون أشهر الإعلاميين فى المشهد السياسى الأمريكى والروسى بعد نشره مقطع فيديو يعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأوضح كارلسون، أن المقابلة أجريت لأن "الشعب الأمريكى لا يعلم على الإطلاق ما يحدث فى روسيا وأوكرانيا".

كما صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن المجتمع الأمريكى كان بحاجة للمقابلة من أجل معرفة الحقيقة.