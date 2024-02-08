الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يكشف عن مزايا ومهام القمر الصناعى "نكس سات 1"

نكس سات 1
نكس سات 1

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية في مصر، وذلك لحتى تكون مصر موطن لهذه الصناعة في قارة إفريقيا وبمنطقة الشرق الأوسط.

مزايا الأقمار الصناعية

وأكد الدكتور شريف صدقي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الأقمار الصناعية لها الكثير من الفوائد التي يمكن للدولة الاستفادة منها غير الهدف السياسي الرقابي الاستراتيجي المتعارف عليه، حيث إنه من خلال هذه الأقمار الصناعية يتم إجراء توزيع جيد لزراعة المحاصيل الزراعية.

وأضاف في حديثه، أنه تم وضع وحدة اتصالات في القمر الصناعي (نكس سات 1) ونسبة التوطين في هذا القمر 85٪.

توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء 

وأشار إلى أن مصر لديها تعاون دولي مع أكثر من 20 جهة عالمية في صناعة تكنولوجيا الفضاء، لذا مصر على خريطة الدول المهتمة بهذا القطاع بصورة كبيرة.

وتابع: "هذا القمر يأخذ صورا واضحة في ساعات النهار ويؤدي الكثير من المهام الخاصة بالرصد، ويستطيع أن يغطي مصر بالكامل من الشمال للجنوب في دقيقتين فقط".

التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي الحياة اليوم الحياة نكس سات

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