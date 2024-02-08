الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتوصل لاتفاق هدن زمنية ممتدة بغزة

حسين هريدي
حسين هريدي

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة للتوصل لاتفاق هدن زمنية ممتدة، وهذا رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين اعتبارا من الاجتماع الرباعي بالعاصمة الفرنسية لمدير المخابرات الأمريكية مع مدير المخابرات المصرية ووزير خارجية قطر.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه ترتب على هذا الاجتماع  التقدم باقتراح مشروع اتفاق عرض على حماس وإسرائيل ورد الطرفان عليه، مشيرًا إلى أن القاهرة بالتعاون مع قطر تستضيف مباحثات مع قادة حماس لبلورة المزيد من عناصر مشروع الاتفاق.

مصر تقوم بدور كبير لإنهاء العدوان على غزة

وتابع أن الجولة الخامسة لبلينكن ولقائه مع الرئيس السيسي، والتوصل لضرورة الوصول لهدن إنسانية وايجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية فمصر تقوم بدور كبير لإنهاء العدوان على غزة والتوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بالسجون الإسرائيلية. 

حسين هريدي مصر للتوصل لاتفاق هدن زمنية ممتدة مشروع اتفاق حماس لبلينكن

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