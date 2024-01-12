حسين هريدى: المساعدات الأمريكية لإسرائيل تضع بايدن فى مأزق

قال السفير حسين هريدي، إن الشعب الأمريكي لا يوافق على إدارة وسياسة الرئيس الحالي جو بايدن على الإطلاق.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاحتجاج الشعبي على السياسة الأمريكية سببه الأساسي الدعم الكامل الأمريكي للكيان الصهيوني لإتمام العمليات العسكرية على قطاع غزة، حيث تفقد الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات يوميًا بسبب دعم الكيان الصهيوني في حربه.

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري قادر على تجاوز أي أزمة تواجهه، ولهذا فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن تتحقق، حيث رفض الرئيس السيسي فكرة التهجير القسري الخاصة بنزوح شعب غزة إلى سيناء أو الأردن من أجل تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

المساعدات الإنسانية لفلسطين

جدير بالذكر، أن وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت عن بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وقالت "الكيلة" في بيان، إن "قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستتولى (اليونيسف) إدخالها إلى قطاع غزة".

وأوضحت أنه "يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر".

وأشارت الكيلة، إلى أن "لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع (اليونيسف)".