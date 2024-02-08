الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفاجأة.. أسعار السلع الغذائية في مصر الآن بعد تخفيض السعر

السلع
السلع

تحرص الأسر المصرية مع بداية كل شهر جديد على شراء كافة احتياجاتهم الغذائية لذا يكثر التساؤل على أسعار السلع الغذائية في مصر الآن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 8 من فبراير 2024، وجود استقرارا ملحوظا مع ارتفاع بسيط في سعر السكر والبيض والمكرونة والفول، وذلك مقارنة بآخر تحديثات مسجلة، طبق بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بشأن أسعار السلع الأساسية والغذائية.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن بعد تخفيض السعر

ويقدم “الدستور”، خريطة الأسعار الأساسية في الأسواق اليوم، طبق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء.

سعر الأرز المعبأ اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ  اليوم الخميس 8 فبراير 35.36 جنيه.

سعر السكر المعبأ

سجل متوسط سعر السكر المعبأ اليوم 41 جنيه.

سعر الفول المعبأ اليوم الخميس 8 فبراير

سجل سعر الفول المعبأ ليسجل متوسط: 56.4 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ اليوم

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم ليسجل 29.74 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس  اليوم الخميس 8 فبراير ليسجل 95.67 جنيه للتر.

سعر العدس المعبأ

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 62.9 جنيه للكيلو الواحد.

سعر المكرونة المعباة  اليوم الخميس 8 فبراير

سجل سعر المكرونة المعبأة:30.31 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار البيض البلدي

سجل سعر البيضة البلدي  اليوم الخميس 8 فبراير: 6.2 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير

سجلت أسعار الدواجن البيضاء  اليوم الخميس 8 فبراير قيمة 98.53 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار «البلدي» مبلغ 120.55 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم  اليوم الخميس 8 فبراير

سجلت أسعار اللحوم الكندوز قيمة 320 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضأن مبلغ 408 جنيها.

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مبادرات شهر رمضان 2024

وأشار المستشار محمد الحمصانى، بصفته المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، للاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وكذلك جهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، والكثير من المبادرات، وذلك يكون بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، من أجل ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، وهذا إلى جانب جهود التوسع بإقامة المزيد من جميع المنافذ الثابتة والمتحركة بمستوى الجمهورية للقيام ببيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

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