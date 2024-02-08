لأول مرة فى مصر.. إطلاق كلية لعلاج الطب الرياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي المتميز؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديد.

حيث تم إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الدراسة بها منذ العام الدراسي (2020-2021)، وتستضيفها 4 مؤسسات دولية، وتشمل: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وجامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، وتم توقيع إتفاقية لإنشاء جامعة إيست لندن داخل الجامعات الأوربية بـ١٥ برنامج مختلف.

وعملت جامعة إيست لندن خلال الفترة الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون مع الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة الدولية وجامعة عين شمس منذ ١٠ سنوات، وإنشاء مقر لها داخل الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن اتفاقية التعاون مع جامعة القاهرة الدولية استضافة 19 برنامجًا دوليًا بالتعاون بين جامعة إيست لندن، يكون مقرها الفرع الدولي للجامعة في تخصصات الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في مجالات الأمن السسيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن، ومن المُقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارا من سبتمبر 2024

وكشفت البروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، تفاصيل إطلاق برنامج العلاج الرياضي الطبي لأول مرة في مصر، حيث تستضيف الجامعة الأوربية في العاصمة الإدارية فرع جامعة إيست لندن في مصر، مشيرة إلي أن برنامج الطب الرياضي تتميز بها جامعة إيست لندن حيث يتم تصنيف قسم الرياضة بجامعة إيست لندن باستمرار بين أفضل ثلاث جامعات للرياضة في لندن.

أشارت رئيس جامعة إيست لندن إلى أن البرنامج سيكون بمثابة باب للجامعة للدخول في مجال العلاج الرياضي في مصر وأفريقيا، مؤكدة أن الجامعة تعد أفضل جامعة في إنجلتر في المجالات الرياضية.

أكدت البروفيسور أماندا برودريك، أن البرنامج سيكون فرصة لدعم الشباب في مصر الراغبين في الدخول لمجال العلاج الرياضي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك منح للطلاب الثانوية العامة المتميزين في هذا المجال، حيث سيتم رعاية هؤلاء الطلاب وتدريبهم ودعهم علي أفضل الإمكانيات حتي يكون بمصر مركز موزاي للمراكز الطبية العلاجية في مجال الرياضة بإنجلترا.

أوضحت أماندا برودريك، أنه سيكون هناك تعاون مع الشباب والرياضة في مصر علي رعاية الطلاب في مصر، مؤكدة أن أولويات الجامعة ظبط احتياجات سوق العمل وعلاقة الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال الابتكار والابداع والمعرفة، موضحة أن التعاون مع الدولة المصرية ليس بجديد بالنسبة لجامعة ايست لندن وتمت استضافة الجامعة منذ 10 سنوات من خلال التعاون ما جامعة عين شمس.

وأكدت أن التجربة أثبتت نجاح مصر فى ربط الطلاب بسوق العمل، وبالتالى التوسع يستحق ومضمون فى النجاح، مشيرةً ألى أن استضافة فرع الجامعة بمقر الجامعات الأوروبية فى مصر يأتى انطلاقًا من الرؤية لربط الطلاب والعلم بسوق العمل والتواجد فى العاصمة الإدارية مكان متميز لما تضمه من المدينة الطبية والمدينة الرياضية، وبالتالى البنية الأساسية والمحيطة بالجامعة تخدم العملية التعليمية، ويساعد على تطبيق الفكرة والجامعة لديها مركز دعم ريادة الأعمال ونرى أن حاضنات الأعمال بيئة مواتية لتحقيق الرؤية داخل انجلترا وتطبيقه وفقا لخطة التعليم العابر للحدود داخل مصر.