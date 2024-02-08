منها "البكاء ليلًا".. أسباب انتفاخ الوجه بعد النوم وطرق العلاج

يحدث الوجه "المنتفخ" أو تورم الوجه عندما تتراكم السوائل في أنسجة الوجه، ونستعرض في السطور التالية، أسباب انتفاخ الوجه بعد النوم، في الصباح، وطرق العلاج.

يشار إلى أن الانتفاخ أو "أو التورم غالباً ما يكون طبيعياً، وليس هناك عيب في تقلبات جسمك، ويمكن الأمور التي تساعدك في تقليل تورم الوجه في الصباح، وفقًا للصحيفة الطبية Health.

ما الذي يسبب الوجه المنتفخ؟

يحدث الوجه المنتفخ عندما تتراكم السوائل في أنسجة الوجه وتسبب التورم، وتتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعلك تستيقظ بوجه منتفخ ما يلي:

الحساسية الموسمية.

التهابات الجيوب الأنفية.

خراج الأسنان.

التهابات العين، مثل العين الوردية والجدل.

رد فعل الوجه على تناول بعض الأدوية مثل الأسبرين أو البنسلين وغيره.

جراحة أو إصابة حديثة في الرأس أو الأنف أو الفك.

عدم التوازن الهرموني.

متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

ولكن إذا حدث تغير في اللون مع انتفاخ جلدك، عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية على الفور، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا الانتفاخ بسب التهاب النسيج الخلوي وهو عدوى جلدية بكتيرية حادة تسبب الاحمرار والتورم، ويعالج الأطباء التهاب النسيج الخلوي بالمضادات الحيوية.

العادات الخاطئة التي يمكن أن تسبب لك الانتفاخ

بالإضافة إلى الظروف الصحية، قد تزيد بعض السلوكيات من الاستيقاظ بوجه منتفخ، كما قالت مارجريتا لوليس، طبيبة الأمراض الجلدية ومقرها في نيوجيرسي، لموقع Health وتشمل تلك السلوكيات ما يلي:

النوم السيء بسبب الأرق.

استخدام بعض منتجات العناية بالبشرة.

البكاء في الليلة السابقة.

تناول الوجبات الخفيفة المالحة.

شراب الكحول.

كيفية التخلص من الوجه المنتفخ في الصباح؟

عندما تستيقظين وتدركين أن وجهك منتفخ، اشطفيه بالماء البارد أو الفاتر، ثم ضع كمادات باردة على المنطقة المصابة بالانتفاخ لتقليل التورم.

شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا

كما أن ممارسة التمارين الرياضية سوف تحميك من انتفاخ الجسم، كما يساعد مزيج التعرق والماء المتجدد على توازن الملح والماء في جسمك.

عليك أن تتأكد أن كمية السوائل التي تفقدها تساوي الكمية التي تتناولها، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السوائل أو القليل منها إلى الإخلال بهذا التوازن وزيادة تفاقم الوجه المنتفخ.

وإحدى الطرق الجيدة لقياس كمية السوائل التي تحتاج إلى تجديدها هي وزن نفسك قبل التمرين وبعده.

نصائح للوقاية من الوجه المنتفخ في الصباح

البقاء رطبًا: شرب الماء طوال اليوم هو المفتاح، من خلال تعويض السوائل المفقودة بالجسم، يمكنك الحفاظ على توازن الملح والماء في جسمك.

الحد من تناول الملح: قد ترغب أيضًا في تقليل كمية الملح التي تتناولها. يمكن للصوديوم أن يجعل جسمك يحتفظ بالسوائل الزائدة، مما يخل بهذا التوازن.

إبقاء رأسك مرتفعًا: يعد دعم لرأسك بوسادتين على الأقل أثناء النوم يمكن أن يمنع تراكم الماء في أنسجة الوجه.

حماية نفسك من الحساسية: إذا كانت الحساسية تسبب لك الانتفاخ في الصباح، فإن تناول مضادات الهيستامين يمكن أن يقاوم أعراض الحساسية، وكذلك الوجه المنتفخ.