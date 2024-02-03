لا يعلم معظمنا مدى تأثير تناول الطعام قبل النوم على صحة الجسم، فأن تناول الطعام قبل النوم مباشرة من أكثر العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل الجهاز الهضمى.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأضرار الخاصة بتناول الطعام قبل النوم مياشرة.

ما هي أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرة هى:

1: يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المرىء، حيث إنه يؤدى لحدوث العصارة الحمضية فى المرىء.

2: يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم والاضطرابات الشديد.

3: قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرىء، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام قبل النوم والاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات فى وجبة العشاء.

4: الإكثار من تناول الطعام قبل النوم يسبب ضيقا شديدا فى التنفس، حيث يضغط الطعام على الحجاب الحاجز ويؤثر على عملية الشهيق والزفير.



5: يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.



6: الإفراط فى تناول الطعام قبل النوم يعمل على تغيير معدل السكر فى الدم ويزيد من الإصابة بمرض السكر والسمنة المفرطة.

7: قد يؤثر تناول الطعام فى الليل على صحة الأسنان ويزيد من التسوس والتهاب اللثة



وبحسب ما ذكر في الموقع، فيجب الحرص على عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة وذلك حتي يتمكن المرء من النوم بشكل سليم وآمن.

وفى حال الشعور بالجوع يجب الحرص على تناول وجبات خفيفة قبل النوم مثل تناول الزبادى بالتوت او تناول الزبادى المضاف له الفاكهة، كما يجب الحرص على تناول الجبنة القريش لانها تساعد على تسهيل عملية الهضم ومن الممكن تناول المكسرات قبل النوم لانها تقلل من مشاكل الهضم.