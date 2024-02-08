الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل تعرض لحادث سيارة فى بلبيس بالشرقية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث سيارة أمام نقطة سوق الجملة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول طفل عمره 6 أعوام، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة. 

نتائج التحريات

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة جامبو أمام نقطة سوق الجملة بمدينة بلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإحراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

النيابة العامة حادث سيارة مديرية أمن الشرقية اصابة طفل مصرع

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