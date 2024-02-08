الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": مبادرة "شغل بجد" لتشغيل ذوي الهمم بالأسكندرية

منتدى حوار الثقافات
منتدى حوار الثقافات

شاركت مديرية العمل بالإسكندرية في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيليّة والخدمات الاجتماعية بمبادرة "شغل بجد"، والتي تهدف إلى تشغيل ذوي الهمم في كافة المجالات ودمجهم بسوق العمل، وقامت المبادرة على دعم وتأييد دور ذوي الهمم في سوق العمل.

توفير فرص عمل لائقة

وأشادت المديرية بأحقيتهم بالتوظيف الفعلي لهم وتأهيلهم لذلك وإرشادهم على الطريق الصحيح، ولاقت المبادرة استجابة من جميع الهيئات والفئات المنوطة، في إطار جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات لذوي الهمم من خلال توفير برامج تدريب مناسبة لإعاقتهم وكذلك فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء النسبة المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة والتى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل 

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، بأن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات في اللقاء الأخير معهم بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لتلك الفئة لرعايتها.

وأضاف مدير المديرية، أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتشغيل ذوي الهمم وأنه بالفعل جرى توفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات واستمرار عقد ملتقيات لتشغيل ذوي الهمم في كافة المحافظات، وذلك وفقًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بحصولهم علي فرص عمل تتناسب معهم ومتابعة حصولهم على كافة مستحقاتهم.

 حضر المبادرة القس بيتر وديع منسق المبادرة من الهيئة القبطية الإنجيليّة، ومحمد جويلي منسق مبادرات الهيئة القبطية الأنجيلية بالأسكندرية، والأب بيشوي مدير مركز سيتي، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالأسكندرية، وعزيز سعدون الأمين العام لمستثمري المشروعات، ومحمد الكوراني مدير شركة الكوراني، والدكتورة مريم الضبع رئيس جمعيه التعليم الفني المعاصر، وهند الحداد رئيس مجلس إداره جمعيه بكره لينا، وحنان حشيش مديرة جمعية دنيتنا للمكفوفين، ومنى السيد مسئولة التوظيف بمركز سيتي، ورجب جودة رئيس رابطة ذوي الهمم، وعمرو يسرى ميدان رئيس مجلس إدارة جمعية داوء القلوب، ومروة خضر رئيس لجنة المشروعات جمعية بسالة للتنمية، وسميرة ابواليزيد أخصائى ومقيم وظيفى بمكتب تأهيل مهني.

مديرية العمل الإسكندرية الهيئة القبطية الانجيلية شغل بجد فرص عمل

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