الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان التشكيلى مجدى نجيب

مجدي نجيب
مجدي نجيب

نعت مكتبة الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، الشاعر والفنان الكبير مجدي نجيب، الذي وافته المنية أمس الأربعاء. 
وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد- نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها- في بيان، اليوم الخميس، عن خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل، راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته. 

شعراء وتشكيليون: برحيل مجدى نجيب نودع جزءًا من روح مصر

ويعد مجدي نجيب من كبار الشعراء في مصر والوطن العربي، حيث أصدر عددًا من الدواوين الشعرية، بالإضافة إلى كتابته عددًا كبيرًا من الأغاني لكبار المطربين المصريين والعرب، أبرزهم عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وشادية وصباح ومحمد منير وغيرهم، كما تميز نجيب كفنان تشكيلي، وأقام عددًا من المعارض الفنية التشكيلية آخرها معرضه شبابيك العام الماضي.

txt

وهم اسمه نجيب سرور| شعبان يوسف: ليس مناضلًا.. ولم يسجن أبدًا ومسرحياته كانت تُعرض رغم مستواها الضعيف


يشار إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين أعلنت، أمس، عن وفاة الشاعر مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وقدم أشعاره للكثير من مطربي مصر، منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبدالحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، للفنانة شادية، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، "أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون.

مكتبة الاسكندرية الشاعر والفنان الكبير مجدي نجيب مجدي نجيب كبار الشعراء في مصر الوطن العربى الأغاني لكبار المطربين المطربين المصريين عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

عيد عبد الحليم: لا أفكر فى جوائز الدولة.. وأحلم بجائزة نوبل (حوار)

ماذا يحدث فى الصاغة؟.. خبراء يكشفون سر الارتفاع الجنونى فى أسعار الذهب

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"