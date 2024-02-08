الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يشعل النيران بمنزل أسرته فى سوهاج

عامل يشعل النيران
عامل يشعل النيران بمنزل

أشعل عامل، في بداية العقد الرابع من العُمر، النيران في غرفته بالطابق الثاني بمنزل أسرته، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينه وبين أسرته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إشعال شاب النيران بغرفته داخل منزل أسرته دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة ملك ورثة المدعو "سعد. م.ع"، وبسؤال زوجة مالك المنزل المدعوة "علية م. ع. ط"، 64 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت نجلها المدعو محمود س. م. ع، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بإشعال النيران بغرفته بالطابق الثاني بالمنزل؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينه وبينهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يشعل النيران بمنزل أسرته سوهاج مركز شرطة أخميم محافظة سوهاج عامل يشعل النيران

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