الخميس 08 فبراير 2024
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سياسي

"الريادة": الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية أولوية لدينا في المرحلة الثانية للحوار

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحزب يعمل حاليا على إعداد وتجهيز كافة المقترحات فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التي ستشهد مناقشة تحت طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لإرسالها لأمانة الحوار.

 الحزب وضع أولوية قصوى فيما يتعلق ببند الإنتاج بشكل عام

 وأشار "حسنين" إلى أن الحزب وضع أولوية قصوى فيما يتعلق ببند الإنتاج بشكل عام، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب بكل تأكيد الاهتمام نحو ضرورة دعم كافة قطاعات الدولة لزيادة الانتاجية، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري، لافتا أن الدولة التي تنتج تستطيع أن تفادي كثير من التأثيرات والتداعيات السلبية على الاقتصاد.

وأكد حسنين، في تصريحات خاصة، أن ملف التصنيع المحلي يشكل أولوية كبيرة، ومن ثم وجب توجيه الانظار إلى مواجهة كافة التحديات التي تعيق الانتاج وذلك من خلال توفير المقومات والمواد الخام وحل مشكلات المصانع وتهيئة بيئة صناعية زراعية جيدة قادرة على الانتاج مما سيساهم في زيادة معدل الإنتاجية ومن ثم دعم قاطرة الاقتصاد القومي.

 ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوفير كافة مقومات الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

 وشدد على ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوفير كافة مقومات الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوافر كافة السلع في الأسواق بصناعة وطنية خالصة، فضلا عن أنها سيكون لها مردود إيجابي على توفير العملة الصعبة.

ورش عمل لتقديم توصيات الحزب

وأضاف أن الحزب مستمر في ورش العمل المستمرة من أجل تقديم كافة المقترحات على كافة الملفات الاقتصادية وسيكون جاهز بالمشاركة فور إعلان موعد الجلسات الفعلية للحوار.

من جانبه ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، قائلا: تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والاكثر احتياجا.

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