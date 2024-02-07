الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: دمّرنا 1500 آلية إسرائيلية و10 آلاف جندي دخلوا "مصحات نفسية"

حماس
حماس

قال القيادي في حماس علي بركة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال خسر أكثر من 1500 آلية تدميرًا كاملاً أو جزئيًا، إضافة لأكثر من 10 آلاف جندي حُيد بسبب دخوله مصحة نفسية أو نتيجة الإصابات.

وأفاد بركة في تصريحات صحفية أنه لا مشكلة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على مراحل: "نريد من اتفاق وقف إطلاق النار حماية شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وكسر الحصار وادخال المساعدات، وبدء الأعمار فورا وعلاج الجرحى، وإدخال بيوت جاهزة ونريد اطلاق سراح أسرانا".

كما أشار إلى أن الحركة لم ترفض الاتفاق على وقف اطلاق النار:"طوّرنا المراحل الثلاثة واضفنا قضايا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ونريد ان يقف العدوان بشكل كامل والورقة الاساسية لم يكن فيها انسحاب بل اعادة انتشار وهذا فخ نرفضه".

وتابع "نريد بدء الإعمار فورًا وترميم المستشفيات وادخال المساعدات والبيوت الجاهزة وهذا لم يكن واردًا في ورقة باريس".

حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات صحفية الانسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار

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