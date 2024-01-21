الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدوى: الصراع الإسرائيلى يستهدف النيل من إنجازات مصر

الصراع الإسرائيلي
الصراع الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن كل ما يحاك الآن من مخططات هدفه النيل مما تم إنجازه على أرض مصر.

وأكد الدوي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إسحاق رابين عندما سألته جولدا مائير عن عبدالناصر قال لها لا تقلقي فإنه لن يحارب، لأنه يبني مصر، فقالت له هذا هو الخطر فنحن لا نريده أن يبني.

تابع "لو قسنا ذلك على الوضع الحالي فهم لا يريدون بناء مصر، لأن الرئيس السيسي أعاد بناء مصر من جديد بسرعة فائقة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما يحدث الهدف منه وقف البناء الذي يحدث في الدولة.

مبادرة مصر لوقف إطلاق النار

وأشار إلى أن مصر عرضت مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، لكنهم لا يريدون ذلك وظهرت بعدها مبادرة من قطر لإدخال أدوية للأسرى والمدنيين.

الكاتب الصحفي بلال الدوي الصراع بإسرائيل النيل أرض مصر إنجازه الرئيس السيسي أعاد بناء مصر وقف البناء

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