قيادى بـ"مستقبل وطن": قرارات السيسى تؤكد حرصه على توفير "حياة كريمة"

أكد محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى ان القرارات جاءت بهدف يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأضاف رزق، أن توجيهات الرئيس السيسي بـ15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، تثبت إحساس الرئيس السيسي بهموم المواطن البسيط وخاصة محدودي الدخل.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه القرارات دليل على حرص القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، موضحًا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالمية.

وأوضح رزق إلى أن قرارات الرئيس السيسي التى فاجأ بها كل المصريين جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، خاصة أن جميع دول العالم تشهد موجة تضخم كبيرة، لكن ما رأيناه خلال الفترة الماضية من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تعمل بجهد كبير لتخفيف موجة التضخم على المواطنين.