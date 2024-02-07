قطر تؤكد ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء الخاطر، اليوم الأربعاء، بنائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، التي تزور قطر حاليا، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

من جانبها، أعربت الناشف عن تقديرها لجهود قطر المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة، مؤكدة دعمها لجهود قطر من أجل حماية المرأة في مناطق النزاعات وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة.