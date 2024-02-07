الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تؤكد ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء الخاطر، اليوم الأربعاء، بنائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، التي تزور قطر حاليا، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

من جانبها، أعربت الناشف عن تقديرها لجهود قطر المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة، مؤكدة دعمها لجهود قطر من أجل حماية المرأة في مناطق النزاعات وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة.

وزيرة الدولة للتعاون الدولي وزارة الخارجية القطرية المساعدات الإنسانية اطلاق النار قطاع غزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية