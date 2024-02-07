واشنطن: بلينكن ونتنياهو ناقشا جهود إطلاق سراح المحتجزين

بدأ اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في تل أبيب واستمر لمدة ساعة تقريبًا، حسبما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

وناقش بلينكن ونتنياهو "آخر الجهود لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين النازحين في جميع أنحاء غزة"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن اجتماعهما.

وجاء في البيان أن بلينكن "أكد دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وتحقيق تكامل أكبر للمنطقة".

كما أكد بلينكن لنتنياهو "الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية ومنع الصراع من التوسع".

وأعقب "الاجتماع المطول والمتعمق" اجتماع موسع ضم وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة أمنيين ومخابرات، بحسب مكتب رئيس الوزراء، ومن المتوقع، أيضًا، أن يسافر إلى الضفة الغربية كجزء من رحلته.

وقال بلينكن يوم الثلاثاء إنه سيناقش رد حماس على الاقتراح الذي يهدف إلى تأمين حرية الرهائن المتبقين ووقف دائم للقتال في غزة مع المسئولين الإسرائيليين.

هناك الكثير من العمل لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين

في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، "لكننا نركز بشدة على القيام بهذا العمل ونأمل أن والقدرة على استئناف عملية إطلاق سراح الرهائن التي توقفت منذ عدة أشهر».

وقال في تصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى رد حماس على الاقتراح "بشكل مكثف".

ويقترح رد حماس الكامل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 45 يومًا، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وبذل جهد إنساني ضخم، وحرية الحركة للناس في جميع أنحاء غزة، وفقًا لنسخة حصلت عليها شبكة سي إن إن.

وأشار هرتزوج إلى أن زيارة بلينكن إلى تل أبيب تأتي في وقت حرج للغاية في الصراع، بحسب وسائل اعلام محلية.