الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن قرارات الرئيس لتخفيف العبء عن المواطنين

تيسير مطر
تيسير مطر

أعرب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم والمتضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال تيسير إن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان، نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطي ومحدودي الدخل وأيضًا أصحاب المعاشات.

وذكر النائب أن إرادة جيل يقدر هذه القرارات ويطالب الحكومة بسرعه تنفيذها اعتبارًا من أول الشهر مباشرة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، للحد من غلاء الأسعار الذي يؤثر على دخول المواطنين، وحتى لا تتم أى زيادة أخرى فى الأسعار. 

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل تحالف الأحزاب المصرية حلول شهر رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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