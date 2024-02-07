الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماذا قالت الفنانة سيمون عن رحيل الشاعر مجدي نجيب؟

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون

نعت الفنانة سيمون، الشاعر الكبير مجدي نجيب، الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا من الأعمال مع كبار نجوم الطرب سواء من الزمن الجميل أوالحاليين، أبرزهم شادية وفايزة أحمد وسعاد محمد وهاني شاكر ومحمد منير وغيرهم من نجوم الغناء.

وقالت الفنانة سيمون، إنها كان لها الشرف في التعامل مع شاعر كبير بحجم مجدي نجيب، والذي قدمت معه مجموعة من الأغنيات منها أغنية تعيش الفرحة، من ألحان وتوزيع عمرو أبو ذكري.

وكتبت سيمون عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: “البقاء لله وفاة الشاعر الفنان مجدي نجيب الله يرحمه يارب كان ليا شرف الغناء من كلماته (تعيش الفرحة) غناء سيمون تعيش الفرحة لو تنطق في ليلة عشق.. تموت الفرحة لو ضاع من حياتنا الصدق تعيش الفرحة لو تنطق في ليله عشق  تموت الفرحة لو ضاع من حياتنا الصدق”.

وتابعت: "يموت الحق لو مات الكلام فالحلق ويموت الخلق لو ماابتسموا تعيش الفرحة لو تنطق في ليله عشق  تموت الفرحة لو ضاع من حياتنا الصدق يموت الحق لو مات الكلام فالحلق ويموت الخلق لو ما ابتسموا واتكلموا مع فرحهم ويسلموا على بعضهم وتضمهم ايدين الحق والفرق بين عاشق حزين تايهة مابين الجرح وعاشق وصل بحلمه للطريق الصح وعاشق وصل بحلمه للطريق الصح تعيش  تعيش الفرحة لوتنطف في ليلة عشق تموت الفرحة لو ضاع من حياتنا الصدق يموت الحق لو مات الكلام في الحلق غناء الفنانة سيمون كلمات مجدي نجيب  الحان وتوزيع عمرو بوذكري".

الشاعر مجدي نجيب

الشاعر مجدي نجيب واحد من أشهر شعراء جيل الستينيات، صدر له العديد من الدوواين الشعرية منها: "صهد الشتا" 1964، و"ليالي الزمن المنسي" 1974، و"مقاطع من أغنية الرّصاص" 1976، و"ممكن" 1996، و"الوصايا" 1997.

الفنانة سيمون الشاعر الكبير مجدي نجيب الكبير مجدي نجيب مجدي نجيب ماذا قالت الفنانة سيمون عن رحيل الشاعر مجدي نجيب

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