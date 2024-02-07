100 مليون يورو ومضاعفة الراتب.. البايرن يواصل إغراءاته لضم أراوخو

تعمل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني على إقناع الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة الإسباني بالرحيل عن صفوف فريقه والانضمام للنادي البافاري.

ويلعب أراوخو ضمن صفوف نادي برشلونة منذ تصعيده من فريق الرديف في أكتوبر 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة نادي بايرن ميونخ وضعت خطة من أجل الحصول على توقيع أراوخو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة النادي البافاري تعمل منذ فترة على إنهاء الصفقة، ويأملون في إقناع إدارة برشلونة بفتح باب المفاوضات.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك أراوخو في 25 مباراة بقميص برشلونة وسجل هدفًا واحدًا.

وأفادت سبورت أن العرض الذي ستقدمه إدارة بايرن من أجل الحصول على خدمات أراوخو سيكون مغريًا لنظيرتها في برشلونة مقابل الاستغناء عن أراوخو، وأن الصفقة قد تصل تكلفتها إلى 100 مليون يورو، مضيفة أن التعاقد مع أراوخو.

ومن المقرر أن تعرض إدارة النادي البافاري على أراوخو أكثر من ضعف راتبه مع برشلونة من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق.

وبدأ أراوخو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق رينتيستاس تحت 19 عامًا، وصعد للفريق الأول في صيف 2016، ثم انتقل لفريق بوستون ريفير الأورجوياني في صيف 2017، وانتقل لفريق الرديف في برشلونة بصيف 2018، قبل أن يصعد للفريق الأول في أكتوبر 2020.