الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مذكرة تفاهم بين "مياه القاهرة" و"المصرية للاتصالات" لتحسين البنية الأساسية

توقيع المذكرة بين
توقيع المذكرة بين القابضة للمياه والقومي لتنظيم للاتصالات

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بشأن تمديد شبكات الألياف الضوئية لخط المياه العكرة قطر 1200 مم المار من محطة مسطرد حتى اتجاه شارع جسر السويس.

 

مذكرة التفاهم خطوة هامة في إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية 

ومن جهته أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية. 

وأكد  رسلان، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات وفى حالة نجاح التجربة سيتم التعميم بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة.

وأضاف رسلان، أن توقيع المذكرة يعد خطوة فعّالة نحو تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، حيث سيسهم التعاون بين الشركتين في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين إدارة المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.

 

تحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين

فيما أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فى مجال تطوير وتحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين وأن هذا البروتوكول جاء بعد دراسات  ومتابعات أكثر من ٧ شهور.
 وقال الجمل، إن تجربة الاستفادة من خطوط المياه فى وضع كابلات optical fibre  يساعد على تقديم افضل خدمات للمواطنين ويقلل التكلفة  ويساعد شركات المياه من خلال الإشارات والبيانات التى يتم تقديمها للشركات بشأن الاعطال والكسر المسبق بالخطوط، موضحا أن استخدام خطوط المياه فى دعم الاتصالات تم تنفيذه فى معظم دول العالم بهدف الاستفادة من البنية التحتية الأساسية والاستفادة المتبادلة بين القطاعات.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الشركة، حيث ستعزز استخدام الألياف الضوئية البنية التحتية المشتركة بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات.


رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة: مذكرة التفاهم ستساهم فى تطوير الخدمات التى تقدمها الشركة

كما أشار المهندس مصطفى الشيمى، إلى أن مذكرة التفاهم ستساهم فى تطوير الخدمات التى تقدمها الشركة بإستخدام الألياف الضوئية optical fiber مما يساهم بقدر كبير فى سرعة الكشف عن اعطال خطوط المياه وإصلاحها فى مدد زمنية قياسية، وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع فى هذا المجال ستحدث طفرة كبيرة فى تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة.

وقال المهندس محمد نصر، رئيس الشركة المصرية للاتصالات إن الهدف الأساسي من استخدام خطوط المياه فى نقل خدمات الاتصالات هو السعى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والمشروع سيتم تقيمه خلال الفترة القادمة وتحديد الأخطاء والعمل على حلها قبل تطبيق التجربة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين طرفيها من أجل تطوير شبكات البنية الأساسية التشاركية للإتصالات والمرافق وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الإدارة الرشيدة لمرفق مياه الشرب من خلال المحاور تنفيذ مشروع تجريبي لتمرير كابلات الألياف الضوئية داخل شبكات المياه، مع التوسع في تنفيذ تقنية تمديد شبكات الألياف الضوئية بشبكات مياه الشرب بعد استيفاء كافة الدراسات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة من كلا الطرفين.

يأتى ذلك فى إطار إلتزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة  بتقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفى أسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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مذكرة تفاهم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مياه القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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