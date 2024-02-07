الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى الإسراء والمعراج: مكانة الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف



تقدم  محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكد نقيب الأشراف، أن ذكرى الإسراء والمعراج، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة التي ربطت بين المسجدين الحرام والأقصى برباط وثيق، وجعلت مكانة المسجد الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم، وتتجدد بتجدد الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج أو تحويل القبلة.
 

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وشدد نقيب الأشراف على أنه لابد أن نستفيد من هذه الذكرى في العمل من أجل رفعة هذا الوطن والترابط بين المصريين، بما يفوت الفرصة على أعداء الوطن ويحبط مخططاتهم التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه".

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمتين العربية والإسلامية الإسراء والمعراج

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