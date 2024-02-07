ثواني المجموعات يسيطرون على دور الأربعة في كأس الأمم الإفريقية

تبدأ اليوم منافسات دور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بمواجهتين، الأولى تجمع منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا، أما الثانية يواجه منتخب ساحل العاج نظيره الكونغولى.

اللافت في هذا المربع الذهبي أن 3 من أضلاعه منتخبات حلت وصيفة في مجموعاتها، للمرة الثانية بعد نسخة 2019 التي تولت تنظيمها مصر، عندما حلت نيجيريا في المجموعة الأولى، وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة، أما ساحل العاج فقد احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى.

نيجيريا

حلت وصيفة دون أن تتلقى أي هزيمة برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية والثالثة على منتخبي ساحل العاج، وغينيا بيساو بنفس النتيجة هدف نظيف على الترتيب، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الإفتتاحية.

وفي دور الـ16 تجاوزت منتخب الكاميرون بانتصارها عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي دور الثمانية تخطت منتخب أنجولا بفوزها عليه بنتيجة هدف دون مقابل.

جنوب إفريقيا

احتلت المركز الثاني بـ4 نقاط حصدتها من فوز واحد سجل على منتخب ناميبيا بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادل واحد مع منتخب تونس كان سلبيا في الجولة الثالثة في حين تعرضت لخسارة واحدة أمام منتخب مالي بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الأولى.

وفي دور ثمن النهائي تمكنت من اقصاء منتخب المغرب الذي كان من المرشحين الأقوياء للتتويج باللقب بتغلبها عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي دور ربع النهائي أطاحت بمنتخب الرأس الأخضر بضربات ترجيحية 2 – 1 بعد نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

حلت في المرتبة الثانية دون أن تفوز أو تخسر برصيد 3 نقاط فقط جنتها من 3 تعادلات في الجولات الثلاث منها تعادلان إيجابيا بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي زامبيا والمغرب في الجولتين الأولى والثانية على التوالي أما التعادل السلبي، فكان مع منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة.

وفي دور الـ16 أقصت منتخب مصر بضربات ترجيحية 8 – 7 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وفي دور الثمانية تجاوزت منتخب غينيا بانتصارها عليه بنتيجة 3 – 1.

ساحل العاج

المنتخب الوحيد الذي احتل الترتيب الثالث في مجموعته، ونجح في الوصول إلى دور الأربعة إذ لم يجمع سوى 3 نقاط فقط من انتصار واحد تحقق على غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى بعده تلقى هزيمتين على كل من نيجيريا، والمفاجأة الكبرى غينيا الإستوائية بنتيجة عريضة رباعية نظيفة.

لكنها انتفضت بقوة في دور ثمن النهائي، واستطاعت أن تطيح بمنتخب السنغال القوي جدا، والذي كان المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه الذي أحرزه في نسخة 2012 التي استضافتها دولة الكاميرون بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

وفي دور ربع النهائي أخرجت منتخب مالي بالتغلب عليها بنتيجة 2 – 1.

أما الثلاث المنتخبات التي حلت وصيفة في مجموعاتها في نسخة 2019، وكانت متواجدة في دور نصف النهائي، فهي السنغال، وتونس، ونيجيريا لكن من نجح في التتويج باللقب، فهو منتخب الجزائر الذي تصدر مجموعته.

إذن بطل النسخة الحالية يخرح عن أوائل المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2019.