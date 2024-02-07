الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثواني المجموعات يسيطرون على دور الأربعة في كأس الأمم الإفريقية

دور قبل النهائي في
دور قبل النهائي في كأس الأمم الإفريقية

تبدأ اليوم منافسات دور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بمواجهتين، الأولى تجمع منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا، أما الثانية يواجه منتخب ساحل العاج نظيره الكونغولى.

اللافت في هذا المربع الذهبي أن 3 من أضلاعه منتخبات حلت وصيفة في مجموعاتها، للمرة الثانية بعد نسخة 2019 التي تولت تنظيمها مصر، عندما حلت نيجيريا في المجموعة الأولى، وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة، أما ساحل العاج فقد احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى.

نيجيريا

حلت وصيفة دون أن تتلقى أي هزيمة برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية والثالثة على منتخبي ساحل العاج، وغينيا بيساو بنفس النتيجة هدف نظيف على الترتيب، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الإفتتاحية.

وفي دور الـ16 تجاوزت منتخب الكاميرون بانتصارها عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي دور الثمانية تخطت منتخب أنجولا بفوزها عليه بنتيجة هدف دون مقابل.

جنوب إفريقيا

احتلت المركز الثاني بـ4 نقاط حصدتها من فوز واحد سجل على منتخب ناميبيا بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادل واحد مع منتخب تونس كان سلبيا في الجولة الثالثة في حين تعرضت لخسارة واحدة أمام منتخب مالي بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الأولى.

وفي دور ثمن النهائي تمكنت من اقصاء منتخب المغرب الذي كان من المرشحين الأقوياء للتتويج باللقب بتغلبها عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي دور ربع النهائي أطاحت بمنتخب الرأس الأخضر بضربات ترجيحية 2 – 1 بعد نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

حلت في المرتبة الثانية دون أن تفوز أو تخسر برصيد 3 نقاط فقط جنتها من 3 تعادلات في الجولات الثلاث منها تعادلان إيجابيا بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي زامبيا والمغرب في الجولتين الأولى والثانية على التوالي أما التعادل السلبي، فكان مع منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة.

وفي دور الـ16 أقصت منتخب مصر بضربات ترجيحية 8 – 7 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وفي دور الثمانية تجاوزت منتخب غينيا بانتصارها عليه بنتيجة 3 – 1. 

 

 

 

 

txt

ماذا ينتظرنا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

txt

8 أهداف و13 إنذارا و3 ركلات جزاء و3 حالات طرد.. حصيلة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا

ساحل العاج

المنتخب الوحيد الذي احتل الترتيب الثالث في مجموعته، ونجح في الوصول إلى دور الأربعة إذ لم يجمع سوى 3 نقاط فقط من انتصار واحد تحقق على غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى بعده تلقى هزيمتين على كل من نيجيريا، والمفاجأة الكبرى غينيا الإستوائية بنتيجة عريضة رباعية نظيفة.

لكنها انتفضت بقوة في دور ثمن النهائي، واستطاعت أن تطيح بمنتخب السنغال القوي جدا، والذي كان المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه الذي أحرزه في نسخة 2012 التي استضافتها دولة الكاميرون بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

وفي دور ربع النهائي أخرجت منتخب مالي بالتغلب عليها بنتيجة 2 – 1. 

أما الثلاث المنتخبات التي حلت وصيفة في مجموعاتها في نسخة 2019، وكانت متواجدة في دور نصف النهائي، فهي السنغال، وتونس، ونيجيريا لكن من نجح في التتويج باللقب، فهو منتخب الجزائر الذي تصدر مجموعته. 

إذن بطل النسخة الحالية يخرح عن أوائل المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2019.  

كأس الأمم الأفريقية دور قبل النهائي نيجيريا وجنوب إفريقيا ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطي ساحل العاج

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية