الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

8 أهداف و13 إنذارا و3 ركلات جزاء و3 حالات طرد.. حصيلة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا

مباراة مالي وكوت
مباراة مالي وكوت ديفوار

حضرت المتعة والإثارة في مباريات الدور ربع النهائي في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير الجاري وبالتحديد في مباراتى مالي مع كوت ديفوار والرأس الأخضر مع جون إفريقيا .

في مباراة مالي وكوت ديفوار أهدار أداما تراوري لاعب مالي ركلة جزاء في الدقيقة 17 ثم تقدم منتخب مالي في الدقيقة 71 لكن منتخب كوت ديفوار أدرك التعادل في الدقيقة 90 وامتدت المباراة للوقت الإضافي الذي شهد هدف الفوز لكوت ديفوار في الدقيقة 120 .

وفي مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك طوال 120 دقيقة واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز منتخب جنوب إفريقيا 2-1 بعد أن أهدر لاعبو الرأس الأخضر أربع ركلات وأهدر لاعبو جنوب إفريقيا ركلتين .

8 أهداف و3 حالات طرد

مباريات الدور ربع النهائي انتهت ثلاث مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل وتم حسمها بركلات الترجيح وشهدت المباريات الأربع تسجيل 8 أهداف وثلاث ركلات جزاء و13 كارت أصفر وثلاث بطاقات حمراء .

ركلات الجزاء سجل منها الغيني محمد بايو في مرمى الكونغوالديمقراطية والكونغولي يوان ويسا في مرمى غينيا وأهدر أداما تراوري لاعب مالي ركلة الجزاء الثالثة في مباراة فريقه مع كوت ديفوار.

حالات الطرد الثلاث كانت في مباراة مالي وكوت ديفوار حيث قام الحكم محمد عادل بطرد أوديلون كوسونو لاعب طوت ديفوار في الدقيقة 43 لحصوله على إنذارين ثم طرد عمر دياكيتي لاعب كوت ىديفوار في الدقيقة 120 لنفس السبب بينما قام بطرد هماري تراوري لاعب مالي بعد المباراة نتيجة اعتراضه عليه بشكل غير لائق .

مواعيد مباراتى الدور ربع النهائي

الأربعاء 7 فبراير

نيجيريا × جنوب إفريقيا     السابع مساء 

الكونغو الديمقراطية × كوت ديفوار     العاشرة مساء 

 

بطولة الأمم الإفريقية كوت ديفوار مالي جنوب أفريقيا الكونغو الديمقراطية

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