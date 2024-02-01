الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيسيرو: المنتخب النيجيرى جاهز لخطف بطاقة العبور لنصف نهائى "كان 2023"

بيسيرو
بيسيرو

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، آخر استعدادات النسور الخضراء لمباراة أنجولا، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

يواجه المنتخب النيجيري نظيره الأنجولي، في تمام السابعة مساء غد الجمعة، على ملعب  فيليكس هوفويت بوانيي، في أول مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

بيسيرو: نحترم أنجولا جيدًا.. لكن الفوز هدفنا وجاهزون للمباراة

وقال بيسيرو، المدير الفني للنسور على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة صعبة بكل المقاييس على الفريقين، لا يستطيع أحد التنبؤ بنتيجتها".

وأضاف: "أنجولا ليس بالخصم المرعب، لكن يمتلك لاعبين على أعلى مستوى قادرون على ترجيح كفة الفريق في أي وقت، مثل الهداف مابولولو، الذي يلعب بالدوري المصري".

وأردف المدرب البرتغالي: "سنخوض المباراة بكل قوة من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، لما لا، وهدفنا الوصول لأبعد دور ممكن في البطولة".

وشدد:" نسب الفريقين متساوية في الفوز 50% لنيجيريا ومثلها لأنجولا، أحذر اللاعبين من الاستهتار أو الاستهانة بالمنافس".

وانتقل جوزيه بيسيرو، للكشف عن موقف الحارس ستانلي نوابالي، من اللحاق بمواجهة أنجولا من عدمه، قائلا: "نوابالي سيجري اختبار طبي".

وواصل: "نتيجة الفحص هي التي ستحسم موقفه النهائي النهائي سواء بالمشاركة أو الغياب، مشددا أنه في حالة غياب الحارس، لدينا ثقة كاملة في الحراس الآخرين".

واختتم قائلا: "الثلاثي فرانسيس أوزوهو، وأولور، ونليكي أوجو، قادرون على سد غياب بوابالي وجاهزون للمباراة".

وتعرض ستانلي نوابالي، لإصابة خفيفة في الأربطة، خلال مواجهة النسور مع الكاميرون، في دور الـ16، في كان 2023، والتي استطاعت من خلالها نيجيريا الفوز بهدفين نظيفين، قادته للدور التالي.

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