11 فبراير.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأحد المقبل لنظر الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة على حد وصف صحيفة الدعوى.

يذكر ان نبيه الوحش تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين لقبول تنازله عن الترشح علي مقعد النقيب العام وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.