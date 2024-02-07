الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

11 فبراير.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين

نبيه الوحش
نبيه الوحش

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأحد المقبل لنظر الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين.

 وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة على حد وصف صحيفة الدعوى.

يذكر ان نبيه الوحش  تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين  لقبول تنازله عن الترشح علي مقعد النقيب العام وقيد تنازله  برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نبيه الوحش انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين

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