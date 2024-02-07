الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"المحلة" تسلح بـ12 لاعبا.. ننفرد بصفقات أندية "الصعود" بدوري المحترفين

أحمد كاستيلو مدافع
أحمد كاستيلو مدافع غزل المحلة القادم من أسوان

تستعد 10 أندية في دوري المحترفين لانطلاق منافسات الصعود لدوري الأضواء والشهرة، الإثنين المقبل، من خلال تدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس، وتنفرد "الدستور" بنشر هذه الصفقات كاملة.

غزل المحلة في الصدارة ب 12 صفقة 

تصدر غزل المحلة الميركاتو الشتوي لمجموعة الصعود في دوري المحترفين وتعاقد مع 12 لاعبا، هم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية، وأحمد رفعت "ريفو"، ونادر رمضان، لاعبي إف سي زد، وبسام وليد لاعب بروكسي، والكاميروني سيرجي أونانا "مواليد 2002" لاعب خيطان الكويتي، وإسلام مجدي لاعب العبور، والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا، وفارس نيمار لاعب سمنود، وأحمد كاستيلو مدافع أسوان، ويحيى زكريا لاعب مصر المقاصة، ومحمد طارق الكومي من أبوقير للأسمدة، وعبد الناصر دي ماريا من بلدية المحلة.  

واكتفي بتروجت متصدر دوري المحترفين بصفقة واحدة بضم حجاج عويس لاعب إف سي زد، وكذلك وادي دجلة الذي ضم أكرم عبد ربه مهاجم القناة.

وتعاقد لافيينا مع أربعة لاعبين هم رضا الويشي مهاجم ألو إيجيبت، وعلاء سلامة لاعب أسوان، ومحمد إبراهيم لاعب التعاون الليبي، وحازم مرسي مهاجم الإسماعيلي.

حازم مرسي مهاجم لافيينا الجديد 

السكة الحديد يتعاقد مع 11 لاعبا 

وأبرم السكة الحديد 11 صفقة بالتعاقد مع محمد حسام بيسو ومصطفى شكرى من الزمالك، ومحمد ريعو لاعب القناة على سبيل الإعارة، ومحمد سمارة لاعب بتروجت والترسانة والمنيا السابق، وأحمد سوداني ومحمود غالي لاعبي غزل المحلة، وجرجس مجدي من زد إف سي، ومحمد حسام لاعب الجونة، ويوسف مجدي لاعب المقاولون، ومحمد سامي لاعب بيراميدز، والنيجيري جعفرعبد الغفار لاعب رينجرز.

وتعاقد بروكسي مع خمسة لاعبين هم وجيه عبد الحكيم لاعب أبوقير للأسمدة، ومعتز كاجو من القناة، وأحمد حجازي لاعب دسوق، وأحمد فوزي لاعب سبورتنج كاسل، والغيني أبوبكر ديانج مواليد 2005.

محمد سمارة لاعب السكة الحديد 

ودعم نادي راية صفوفه بـ11 لاعبا، من خلال ضم أحمد الخطيب لاعب بلطيم، ومحمود علاء وعمرو مصطفى من غزل المحلة، على سبيل الإعارة، وعبد الرحمن زين مدافع المقاصة، وناصر الفار وأحمد حسين ميسي لاعبي مكادي، وأحمد سالم صافي لاعب الجونة، وحسام حسن لاعب غزل المحلة، ومحمد خالد حنكورة من أبوقير للأسمدة، وغريب ياسر من الجمهورية شبين، وعمرو محمد لاعب طلائع الأسطول.

القناة يكتفي بأربعة لاعبين 

وتعاقد القناة مع أربعة لاعبين هم عمرو بركات لاعب مكادي، وأحمد راشد من أبوقير للأسمدة، ومحمود كشلط لاعب السكة الحديد، ومحمد أبو الحمد لاعب غزل المحلة.

فيما أبرم طنطا 9 صفقات، بدأها بضم عبد الرحمن اللاهوني، لاعب بلدية المحلة، وعوض التهامي لاعب كفر الشيخ، على سبيل الإعارة، وبيدو نصر حارس النصر، وأحمد أباظة مدافع كفر الشيخ، ومامادو رشيد مواليد 2003 لاعب ليز ساسندرا الايفواري، ومحمد كرم من كوم حمادة، وميدو شتات لاعب منوف، وإبراهيم حميدو من المنصورة، وإسلام واصل من الحمام.

بطولة دوري المحترفين ر غزل المحلة بتروجت السكة الحديد طنطا

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