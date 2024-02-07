الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الصف: رصف 6 كيلومترات بطريق الأوتوستراد.. يوليو المقبل

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

صرح العميد علي عبدالله، رئيس مركز ومدينة الصف، التابع لمحافظة الجيزة، بأنه تمت الموافقة النهائية على رصف طريق الأوتوستراد الرئيسي لمسافة 6 كيلومترات بداية من طريق 21 الصف حلوان وحتى مسافة 6 كيلو مترات شرقا داخل عرب أبوساعد، وذلك بناءً على توجيهات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور إبراهيم الشهابي، نائبه.

وأكد عبدالله، أنه تمت الموافقة النهائية على رصف 6 كيلو مترات بطريق الأوتوستراد المنطقة التابعة التابع لمركز ومدينة الصف وبعرض ما يقارب الـ50 مترًا للطريق، وقد دخل خطة الرصف بالخطة الاستثمارية 2024/2025 وبداية من يوليو المقبل سيتم البدء في التنفيذ وفقا لخطة مديرية الطرق بالجيزة.

وأشار إلى أن الطريق 21 الصف حلوان جار حاليا رصفه، بحيث يكون أقل عرض له 13 مترا، وسيتم رفع كفاءته لحين ازدواج الطريق لحارتين فيما بعد.

 

كان قد بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكري ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكري الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية.
داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.
كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين.

مركز الصف الخطة الاستثمارية الأوتوستراد محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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