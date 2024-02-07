الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكشف عن الشعار الرسمي احتفاء بالذكرى الـ25 لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش

شعار اليوبيل الفضي
شعار اليوبيل الفضي

أُطلق، اليوم الأربعاء، الشعار الرسمي لليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوسه على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي، وصل "الدستور" نسخة منه، إن الشعار الخاص يمثل مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والبساطة الحديثة، الذي حققته المملكة خلال 25 عامًا عبر المواءمة بين التقاليد الأصيلة والريادة والابتكار.

ويرمز إلى الانسجام بين اعتناق قيم الماضي والانفتاح على المستقبل الواعد ومضي الأردن نحو المزيد من التقدم، مرتكزا على التزام جلالته الثابت وتفانيه في خدمة الوطن والشعب.

والشعار المستوحى من الرموز الملكية وتوقيع الملك عبدالله الثاني، تتلخص فلسفة تصميمه بـ"البساطة على نطاق ملكي"، ويجمع بين التاج الملكي ورقم 25.

استحداث ورفع علم "اليوبيل الفضي"

وكانت رئاسة الوزراء الأردنية أعلنت أنه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على جلوس الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، فقد قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استحداث "علم اليوبيل الفضّي" لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السابع من فبراير وحتى نهاية العام الحالي.

وبين الدكتور بشر الخصاونة بروتوكولات ملكية خاصة، إذ تضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.

ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230 سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360 سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسبًا مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24 سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).

الشعار الرسمي لليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني عبدالله الثاني

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