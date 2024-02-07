الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نصف النهائى.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى كأس آسيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينتظر شريحة كبيرة من جمهور كرة القدم مباريات كأس آسيا المقام حاليًا في قطر، بعت تأهل منتخب النشامى الأردني على حساب المنتخب الكوري إلى المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء. 

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 حيث من المنتظر مواجهة منتخب قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا بعد تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على أوزبكستان بركلات الترجيح (3-2)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1)، وكانت آخر مشاركة لهم في البطولة هي عام 2019 حيث توجوا باللقب.

أما منتخب إيران فقد تأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد أدائه المميز في النسخة السابقة في الإمارات، حيث وصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في كأس آسيا 

يقوم المنتخب القطري لكرة القدم بالتحضير النهائي للخطة التي سينفذها في مباراته الصعبة ضد منتخب إيران، والتي ستقام في الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس آسيا، والساعة 6 بتوقيت السعودية، والساعة 7 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، على استاد الثمامة.

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ما القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تحمل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث حصرية لمباريات بطولة كأس أمم آسيا، وسوف يتم عرض مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا على قناة beIN ASIAN CUP 1.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة بطولة كأس آسيا 2023 داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC SPORTS.

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر ضد إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

من الممكن متابعة مباريات كأس أسيا عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

من هو المعلق الذي سيقوم بتعليق مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تم اختيار المعلق حسن العيدروس لتعليق مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا من قبل قنوات بي إن سبورتس.
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