الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: مصر تسير فى المسار الاستراتيجى والإنسانى لصالح الملف الفلسطينى

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك انقسامًا بين النخب السياسية داخل حكومة نتنياهو فيما يتعلق بمد الهدنة بشكل رئيسي لتحقيق وقبول صفقة تبادل المحتجزين.

الهدنة بفلسطين 

وأكدت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال تم إقرار الهدنة وفق اتفاقية باريس، فلا يعلم أحد ما إذا كانت هذه الهدنة ستشمل الحروب والمناوشات التي أشعلتها إسرائيل في المنطقة، لذا لدى الجانب الأمريكي الكثير من التساؤلات التي ترغب في الحصول على إجابة عليها سريعًا.

المساعي المصرية 

وأضافت في حديثها، أن القاهرة اتجهت في مسارين أساسيين وهما المسار السياسي الاستراتيجي من خلال التجمعات الدولية التي قام بها الرئيس السيسي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، والجانب الثاني تمثل في القطاع الإنساني من خلال إرسال الكثير من المساعدات الإنسانية

 للشعب الفلسطيني.

إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية اكسترا نيوز الحرب بغزة الدكتورة ايمان زهران

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