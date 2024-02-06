الهلال الأحمر: إجلاء نحو 8000 نازح فلسطينى من مستشفى محاصر فى خان يونس

أعلن الصليب الأحمر ، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء نحو 8000 نازح فلسطيني من مستشفى محاصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) إن ما يقدر بنحو 100 مريض من كبار السن والجرحى والمعاقين إلى جانب حوالي 100 موظف ومتطوع ما زالوا في مستشفى الأمل.

وكان المستشفى الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تحت الحصار لأكثر من أسبوعين، ويحيط به القصف العنيف والقتال.

وقال توماسو ديلا لونغا، المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة".

وأضاف أنه حتى قبل الإخلاء يوم الإثنين، واجهت منظمة الأمل تحديات هائلة، بما في ذلك النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير عام المستشفى ومديره الإداري.