للتوعية بشؤون البيئة.. "الشباب والمناخ" تواصل أنشطتها بآخر أيام معرض الكتاب

استكملت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات قافلة «الشباب والمناخ» للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

وشهدت فاعليات اليوم الأخير، عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُشار إلى أنَّ وزارة الشباب والرياضة نفذت العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناحها بمعرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في الخامس.

وشهدت ندوات وورش وزارة الشباب والرياضة، على مدار أيام معرض الكتاب، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار، خاصة الأطفال والشباب النشء.

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