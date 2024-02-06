الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للتوعية بشؤون البيئة.. "الشباب والمناخ" تواصل أنشطتها بآخر أيام معرض الكتاب

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

استكملت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات قافلة «الشباب والمناخ» للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

وشهدت فاعليات اليوم الأخير، عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يُشار إلى أنَّ وزارة الشباب والرياضة نفذت العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناحها بمعرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في الخامس.

وشهدت ندوات وورش وزارة الشباب والرياضة، على مدار أيام معرض الكتاب، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار، خاصة الأطفال والشباب النشء.

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قبل انتهاء معرض الكتاب.. إقبال كبير على دور النشر السعودية

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قبل رمضان.. مصاحف التهجد متواجدة بقوة في آخر أيام معرض الكتاب

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الإدارة العامة لرعاية الموهوبين الشباب والمناخ شؤون البيئة والتغيرات المناخية وزارة الشباب والرياضة هيئة الأمم المتحدة منظمة اليونيسيف

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